29/03/2018

Sole, caldo e bel tempo. Metti questi tre ingredienti in un giovedì mattina pre pasquale e passeggiando per Mondello, sembra di essere già in piena estate. La borgata balneare di Palermo, infatti, questa mattina è stata letteralmente invasa: c’era chi ne ha approfittato per fare una corsa in riva al mare, chi per una passeggiata in bici o chi, semplicemente, per portare i propri bambini a giocare in spiaggia o prendere un gelato. C’era anche qualche temerario che, oltre a prendere il sole, ha deciso di fare il primo bagno della stagione. Tempo di vacanze pasquali e tempo quindi di relax per i tanti giovanissimi che ne hanno approfittato per una partita in spiaggia come vediamo da queste immagini. Dal beach volley alla semplice tintarella, la spiaggia di Mondello rappresenta un punto nevralgico per l’inizio di primavera dei palermitani che ovviamente sperano anche nel bel tempo per Pasqua e Pasquetta.

