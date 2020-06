È il giorno della maturità: mezzo milione di ragazzi torna a scuola

#MaturitāVentiVenti

Č il giorno della maturitā: mezzo milione di ragazzi torna a scuola

E' arrivato il giorno della maturitā, la #MaturitāVentiVenti, un esame unico e particolare per le misure di sicurezza previste a seguito dell’emergenza sanitaria.

Torna a suonare la campanella e per mezzo milione di ragazzi è arrivato il giorno della maturità, la #MaturitàVentiVenti, come recita uno degli hashtag più diffusi sui social. Un esame unico e particolare per le misure di sicurezza previste a seguito dell’emergenza sanitaria. Ma anche per le modalità di svolgimento che tengono conto della particolarità di questo anno scolastico. I maturandi sosterranno solo la prova orale.

Per garantire lo svolgimento delle prove in piena sicurezza, sia per gli studenti che per i componenti delle commissioni, sono stati stanziati 39 milioni di euro per la pulizia ordinaria e straordinaria delle scuole, l’acquisto di gel igienizzanti e dispositivi di protezione, per la predisposizione di percorsi di ingresso e uscita da

scuola.

Come si svolgerà l’esame

Le 13mila commissioni d’esame, composte da sei membri interni e uno esterno, il presidente, si sono insediate lunedì e, a partire dalle 8.30 di oggi, accoglieranno le candidate e i candidati di quest’anno. Ciascuno studente discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento già concordato nelle scorse settimane con i docenti della classe. Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati materiali, coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla commissione. In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e accertate le conoscenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», secondo quanto effettivamente svolto dalla classe. Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale quest’anno è stato rivisto: potrà valere fino a 60 punti, anzichè 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà ottenere la lode.

