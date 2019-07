È morto Andrea Camilleri, il papà del commissario Montalbano

Andrea Camilleri

╚ morto Andrea Camilleri, il grande scrittore siciliano se ne Ŕ andato oggi all'etÓ di 93 anni.

Un’assenza che si farà sentire e che oggi ci rende più tristi per un pezzo di storia che se ne va. E’ morto Andrea Camilleri, il grande scrittore siciliano se ne è andato oggi all’età di 93 anni. Dai romanzi al teatro fino alle prese di posizione sulla politica, l'Italia piange uno dei suoi più grandi autori contemporanei.

Lo scrittore era stato trasportato all’ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Ma dopo alcuni giorni di false speranze non c’è stato più nulla da fare. Andrea Camilleri ha lavorato fino alla fine dei suoi giorni, sia per rendere ancora più iconica quella figura del commissario Montalbano – che lui stesso aveva inventato e creato -, sia per i progetti teatrali. Ad esempio, 15 luglio scorso Camilleri doveva essere protagonista dello spettacolo L’Autodifesa di Caino, alle terme di Caracalla a Roma.

Camilleri era nato il 6 settembre del 1925 a Porto Empedocle e il suo nome è legato indissolubilmente al personaggio del commissario Montalbano che tanto successo ha riscosso negli anni e dai cui romanzi sono stati tratti i film con Luca Zingaretti attore protagonista. Tra Camilleri e Zingaretti si instaura un rapporto di amicizia che viene suggellato nel febbraio del 2011 dall'attore che, a "Che tempo che fa", legge una lettera scritta da Andrea Camilleri a lui e a tutto il cast della serie per ringraziarli dei vent'anni dedicati a mettere in scena le vicende del commissario più famoso della tv.

Camilleri è stato tradotto in almeno 120 lingue e ha venduto più di 10 milioni di copie.

L'11 giugno del 2018 ha anche recitato al Teatro Greco di Siracusa il suo monologo Conversazione su Tiresia in cui ripercorre la vita dell'indovino cieco collegandola alla sua sopravvenuta cecità. Un grande personaggio che se ne va, un grande personaggio che lascia questo paese con un vuoto sicuramente incolmabile.

Le parole del sindaco Leoluca Orlando: "Andrea Camilleri è stato un maestro di cultura, che ha portato nel mondo un'immagine della Sicilia fuori dagli stereotipi. La sua passione civile unita alla grande vitalità, ironia e senso della legalità, ne hanno fatto un modello per tanti, di cui la Sicilia e l'Italia sentiranno la mancanza."

