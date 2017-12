Antica Focacceria San Francesco

╚ morto ieri pomeriggio Nino Conticello, patron dell'Antica Focacceria San Francesco...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/12/2017 - 16:10:06 Letto 506 volte

È morto ieri pomeriggio Nino Conticello, patron dell’Antica Focacceria San Francesco in via Alessandro Paternostro. Era il 1834 quando Salvatore Alaimo, dopo 25 anni passati al servizio dei Principi di Cattolica come maestro di servizio, il monsù, decise di cucinare per il popolo e aprì la prima “Focacceria”. Da allora L’Antica Focacceria San Francesco è un simbolo che rappresenta la storia della Sicilia e dell’Italia.

Lo street food made in Italy è nato qui: arancine, panelle, rascatura, crocché e focaccine “schiette” e “maritate” con la milza. Nino Conticello, era il padre di Vincenzo e Fabio, proprietari delle mura della focacceria, ma la gestione è passata alla società Feltrinelli. Nino ha gestito l’attività commerciale dal 1992 in poi, dopo la morte della mamma Ermelinda Alaimo. L’ultimo saluto sarà celebrato domattina alle 11, nella Cattedrale di Palermo.

