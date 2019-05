omicidio

++ Omicidio a Palermo ++ Uomo strangola la moglie al termine di una lite *VIDEO*

Strangola compagna e chiama la polizia, omicidio nell'abitazione della coppia.

Strangola la moglie poi chiama la polizia e si costituisce. Succede a Palermo, ma è successo e continua a succedere al nord come al sud, in piccole e grandi città. Un altro caso di femminicidio di cui la cronaca ormai non tiene più il conto.

La vittima è Italiana, una donna palermitana di 53 anni, Elvira Bruno. Il marito che l’ha uccisa è un tunisino di 54 anni, da anni fa il cuoco a Palermo e si chiama Moncef Nail. La coppia ha due figlie.

L’omicidio è avvenuto nel quartiere della Zisa in via Pecoraro Lombardo, sembra al culmine di una lite. I vicini di casa però parlano di una coppia tranquilla. L’uomo è stato condotto in questura dove viene interrogato.

Le indagini sono condotte dagli investigatori della squadra mobile che stanno compiendo i rilievi del caso nell'appartamento dove è avvenuto l'omicidio

