Palermo, tir esce fuori strada: grave incidente allo svincolo di Mondello

In prognosi riservata uno dei tre automobilisti coinvolti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/02/2018 - 12:00:37 Letto 463 volte

Il conducente di un tir perde il controllo del mezzo e finisce per sfondare il guardrail coinvolgendo nell’incidente altre quattro auto; è quanto successo sull'autostrada Palermo-Mazara, all'altezza del chilometro 5, tra lo svincolo di Mondello e quello di Capaci: soccorsi dai sanitari del118 sono apparse subito grave le condizioni di uno dei tre automobilisti coinvolti, trasportato d’urgenza a Villa Sofia dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Traffico paralizzato sia in direzione di Palermo che in direzione Trapani: l'Anas ha chiuso su entrambi i sensi il tratto autostradale con uscite obbligatorie sulla strada statale 113 e a Tommaso Natale, soltanto nella tarda mattinata è stata riaperta la carreggiata verso il capoluogo. Sul posto sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.

