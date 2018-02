rapina

Palermo, violenta rapina presso una gioielleria della Marinella

La titolare del negozio immobilizzata con il nastro adesivo e chiusa in uno stanzino: decisivo per la cattura dei malviventi il sistema di videosorveglianza

Provenienti da zone lontane dalla Marinella, quartiere sito a nord ovest del Capoluogo siciliano, tre malviventi, Zito Angela, cl.71 del quartiere “Villagrazia”, De Rosalia Giuseppe, cl.97 e Bronte Salvatore, cl.68, entrambi della “Kalsa” hanno dato vita, intorno alle 10 di questa mattina, ad una rapina dai contorni alquanto rocamboleschi presso una gioielleria in via Portella di Mare, terminata in via Nicoletti con la cattura degli stessi al culmine di un inseguimento tra le Volanti del Commissariato di P.S. “S.Lorenzo” e l’auto sulla quale i tre hanno cercato di fare perdere le tracce.

A vivere momenti di puro terrore è stata la proprietaria dell’esercizio, che, in quel momento sola, dopo una breve trattative sull’acquisto di alcuni monili si è vista immobilizzata con il nastro adesivo, imbavagliata e rinchiusa dentro uno stanzino. Fortunatamente, grazie al sistema di videosorveglianza di cui è dotato l’esercizio, il proprietario ha avuto modo di allertare sia i vicini esercenti che il 113. Ed è a questo punto che la vicenda si trasforma in una vera e propria scena da film, con Salvatore Bronte che, nel ruolo di palo, assieme ad altri due furfanti, ha scoraggiato i commercianti venuti in soccorso minacciandoli con una pistola rivelatasi in seguito una scacciacani modificata.

Da lì in poi entrano in scena le forze dell’ordine, portando a termine l’arresto dei tre (gli altri due complici, per i quali sono in corso le indagini per risalire all’identità, sono riusciti a far perdere le tracce scappando a piedi tra le vie del quartiere) e recuperando la refurtiva, il cui valore ammonta a 25 mila euro oltre a 600 euro in banconote false da 50 rinvenute all’interno dell’auto.

