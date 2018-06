incidente stradale

14enne coinvolto in un incidente stradale si sveglia dal coma

Si è risvegliato dal coma un ragazzo di 14 anni che era rimasto coinvolto nei giorni scorsi in un incidente stradale in via Enrico Albanese.

Si è risvegliato dal coma un ragazzo di 14 anni che era rimasto coinvolto nei giorni scorsi in un incidente stradale in via Enrico Albanese. Il ragazzo è stato trasferito dal reparto di neurorianimazione a quello di neurochirurgia, dove seguirà il suo percorso di guarigione.

L’incidente era avvenuto tra lo scooter Beverly 200, guidato dal ragazzo, e una Mercedes Classe A all’incrocio tra via Enrico Albanese e via Orsini. Il quattordicenne ha riportato gravissime ferite ed era stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia. A bordo dell’auto una donna di 32 anni che si è fermata e ha chiamato i soccorsi.

