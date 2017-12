videogiochi

14enne dipendente dai videogiochi saltava le lezioni: il giudice lo toglie alla madre

Era dipendente dai videogiochi e per questo il Tribunale dei minori di Brescia ha deciso di allontanarlo dalla famiglia, incapace di liberarlo dalla dipendenza.

Era dipendente dai videogiochi e per questo il Tribunale dei minori di Brescia ha deciso di allontanarlo dalla famiglia, incapace di liberarlo dalla dipendenza. È quanto accaduto a un 14enne di Crema, alunno di terza media. Era arrivato perfino a saltare le lezioni pur di avere più tempo per giocare alla playstation. Il giudice ha deciso che il giovane dovrà andare in comunità. Il provvedimento annunciato non è ancora stato applicato, ma ha dato i primi frutti: il 14enne ha consegnato l'apparecchio alla mamma e adesso frequenta regolarmente le lezioni.

Tutto è iniziato due anni fa. La mamma del ragazzo, abbandonata dal marito, aveva chiesto aiuto ai servizi sociali per gestire la dipendenza del figlio. Da quel momento, il 14enne è stato seguito nel reparto di neuropsichiatria infantile e, a scuola, affiancato da un insegnante di sostegno. Il ragazzo sembrava migliorato, ma con il nuovo anno scolastico sono riprese le assenze. La madre è stata accusata di negligenza e gli assistenti sociali si sono rivolgono al Tribunale dei minori, che ha deciso di affidare il ragazzo a una comunità: potrà tornare a casa solo se il percorso di recupero andrà bene.

