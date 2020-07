Coronavirus

17 nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore

Sono diciassette i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/07/2020 - 19:49:04 Letto 499 volte

Sono diciassette i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia, compresi i quattordici migranti pakistani contagiati a Pozzallo. In totale i casi registrati dall'inizio dell'epidemia salgono a 3132, mentre le vittime restano 283 (nessuna nelle ultime 24 ore). Sono 154 gli attualmente positivi.

Sono stati eseguiti, nelle ultime 24 ore, 2083 tamponi, mentre il numero totale è di 243.047. Salgono a sei i ricoveri, ma nessuno in terapia intensiva, come negli ultimi nove giorni. In 148 si trovano in isolamento domiciliare. Continua la quasi totale assenza di guarigioni nell'Isola.

Numeri in risalita anche in Italia: sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione). I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione civile. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), i guariti 196.246 (-230).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!