194 milioni di green pass scaricati ad oggi, Speranza: ''Governo continuerà a puntare su questo strumento''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/01/2022 - 15:47:14 Letto 462 volte

"A questa mattina sono 194 milioni i green pass scaricati in Italia". Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza nel question time alla Camera.

I green pass scaricati riguardano le tre tipologie: Guariti, vaccinati e tamponi. Il "Governo continuerà a puntare su questo strumento in maniera significativa", ha aggiunto.

"Siamo in una fase epidemica nuova, con Omicron abbiamo una grande crescita dei casi, in tutta Europa. Monitoriamoin primis il dato delle ospedalizzazioni: il rapporto casi-ospedalizzazione è radicalmente cambiato grazie alle vaccinazioni. Questa mattina siamo arrivati all'89,58 per cento di prime dosi: ieri il numero più alto di vaccinazioni, circa 700 mila dosi somministrate" ha spiegato Speranza.

Procecedura in corso per portare a regime "un doppio automatismo" per il Green pass in caso di guarigione dal Covid-19. "Un automatismo di sospensione della vigenza della validità del Green pass dinanzi ad un caso di positività e al tempo stesso però a uno stop di questa sospensione quindi sostanzialmente una riattivazione del Green pass in caso di tampone negativo dopo una fase di positività. È una procedura che è in corso". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Question time alla Camera rispondendo all'interrogazione sul funzionamento della certificazione verde in relazione ai casi di avvenuta guarigione.

Fonte: Ansa

