21enne accoltellato senza motivo a Napoli

La baby gang tornano a colpire a Napoli.

21/01/2018

La baby gang tornano a colpire a Napoli. Un 21enne è stato accoltellato ieri sera in piazza Garibaldi. Il giovane ha spiegato agli agenti della Polizia di essere stato aggredito senza alcun motivo da persone a lui sconosciute poco prima delle 20.

Il ragazzo, cittadino dell'isola di Bali, è tornato nell'ostello in cui risiedeva dove un custode ha notato le sue ferite e ha allertato il 113: è stato quindi trasportato all'ospedale San Paolo. Non è in pericolo di vita.

