incidente stradale

22enne di San Cipirello muore a Londra dopo un tragico incidente in moto

Un giovane ragazzo di San Cipirello è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Londra.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/05/2018 - 19:16:32 Letto 669 volte

Un giovane ragazzo di San Cipirello è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Londra. Il tragico schianto in moto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, ma Piero Capitelli, 22 anni, è deceduto oggi. Il giovane da oltre 3 anni si era trasferito in Inghilterra per lavoro.

Dopo l’incidente, il ragazzo, che da più di un anno faceva il cameriere in un ristorante italiano, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dove i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita. La situazione però è precipitata nel giro di poche ore. A dare la notizia ai genitori è stato il Consolato italiano. Madre e padre del ventiduenne hanno preso il primo aereo per raggiungere il figlio, attaccato a un respiratore artificiale.

I genitori del ragazzo hanno deciso di donare gli organi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!