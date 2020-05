anniversario Strage di Capaci

23 maggio, Orlando: ''Grazie alla Questura di Palermo impegnata ogni giorno a contrastare la mafia'' *VIDEO*

Un ringraziamento oggi in particolare all'Ufficio scorte della Questura di Palermo, alla Squadra Mobile, all'indimenticabile Squadra Catturandi e a tutti coloro che sono impegnati ogni giorno per contrastare la mafia.

“Perché ogni giorno sia 23 maggio di ricordo e memoria di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, occorre avere ogni giorno gratitudine e ammirazione, uniti a ricordo e memoria, per Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro e, con loro, per la Polizia di Stato e le Forze dell’ordine.

Un ringraziamento oggi in particolare all’Ufficio scorte della Questura di Palermo, alla Squadra Mobile, all’indimenticabile Squadra Catturandi e a tutti coloro che sono impegnati ogni giorno per contrastare la mafia e il suo sistema di potere politico, affaristico e criminale.

Una Questura, quella di Palermo, che negli anni ha pagato un prezzo altissimo con decine di agenti, funzionari e investigatori vittime della violenza mafiosa."

