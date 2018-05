Strage di Capaci

26esimo anniversario della Strage di Capaci, tra trattativa Stato-mafia e iniziative commemorative

Il 23 maggio 1992 è una data che gli italiani non dimenticheranno mai.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/05/2018 - 20:48:51 Letto 303 volte

Il 23 maggio 1992 è una data che gli italiani non dimenticheranno mai: è il giorno dell’“attentatuni” di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

Come quasi ogni weekend, il giudice Giovanni Falcone, che passava a Roma gran parte della settimana, raggiunge insieme alla moglie Francesca Morvillo, la sua amata città. Appena sceso dell’aereo, Falcone si sistemò alla guida della Croma bianca e accanto a lui prese posto la moglie, mentre l’autista Giuseppe Costanza occupava il sedile posteriore. La Croma marrone è in testa al gruppo, segue la Croma bianca, guidata da Falcone e, in coda, la Croma azzurra. Alcune telefonate avvisano i sicari, che hanno già sistemato l’esplosivo per la strage, della partenza delle automobili.

Alle ore 17,58 un forte boato rompe il silenzio di quell’afoso sabato palermitano. All’altezza dello svincolo per Capaci, una densa colonna di fumo nero si alzò in cielo. Più di quattrocento chili di tritolo aprirono una voragine che risucchiò la Croma marrone, uccidendo sul colpo Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. L’auto guidata dal giudice Falcone andò a sbattere contro il muro di cemento e detriti innalzatosi per via dello scoppio. L’impatto fu violentissimo: il magistrato e la moglie Francesca, che non indossavano le cinture di sicurezza, furono scaraventati sul parabrezza. Moriranno in ospedale a causa di gravi emorragie interne. Si salva Giuseppe Costanza, l’autista seduto sul sedile posteriore della Croma guidata dal magistrato. E si salvano anche gli agenti di scorta nella terza vettura, Angelo Corbo, Paolo Capuzza e Gaspare Cervello. Ad azionare il telecomando dalla collinetta è Giovanni Brusca, incaricato da Totò Riina.

Quello di quest’anno è un anniversario particolare, che vede come sfondo l’attesa sentenza della cosiddetta trattativa Stato-mafia. Un processo in corso dal 2013, quattro pubblici ministeri, nove imputati tra mafiosi e uomini dello Stato, un super testimone e circa 90 anni complessivi di condanne chiesti dai magistrati. Gli imputati, nove persone appartenenti agli ambienti mafiosi, politico e delle forze dell’ordine, erano accusati di aver stipulato un accordo segreto tra lo Stato italiano e la criminalità organizzata mafiosa per porre fine alla “stagione delle bombe” del 1992-93 che ha provocato la morte, tra le altre vittime, dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Le stragi di Capaci e via D’Amelio sarebbero state la scintilla che avrebbe portato lo Stato a optare per una trattativa con il gruppo mafioso dei corleonesi e le loro appendici infiltrate nell’ambiente politico-amministrativo.

La requisitoria, dopo 8 udienze, si è conclusa con la richiesta di condanne complessive a 90 anni di reclusione per i 9 imputati, per il processo sulla trattativa Stato-mafia. La Procura di Palermo ha, di fatto, chiesto la condanna a 15 anni di carcere dell’ex capo del Ros Mario Mori, imputato di minaccia e violenza a Corpo politico dello Stato. Chiesti rispettivamente 12 anni e 10 anni per gli altri due ufficiali dell’Arma accusati: Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere dell’ex senatore Marcello Dell’Utri, imputato di minaccia e violenza a Corpo politico dello Stato. Intanto, Dell’Utri sta scontando una condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Chiesta la condanna a sei anni di carcere per l’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino imputato di falsa testimonianza. È stata chiesta, inoltre, la dichiarazione della prescrizione per le accuse di concorso in associazione mafiosa contestate a Massimo Ciancimino. Quest’ultimo rispondeva anche della calunnia dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro e per questo reato sono stati chiesti 5 anni di carcere.

In occasione delle celebrazioni per il 26esimo anniversario della strage di Capaci, Palermo ospiterà diverse manifestazioni per ricordare le vittime di quella strage.

Anche quest'anno protagonisti delle iniziative commemorative sono i giovani: coinvolti circa 70mila studenti e studentesse di tutta Italia nella campagna #PalermoChiamaItalia, promossa dal ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Falcone. Domani, oltre mille studenti sbarcheranno a Palermo a bordo della Nave della legalità. Con i ragazzi e le ragazze viaggeranno anche 50 giovani dell'Università degli Studi di Milano, accompagnati dal docente Nando Dalla Chiesa, e Claudia Loi, sorella di Emanuela Loi.

Le celebrazioni istituzionali cominceranno nell'Aula Bunker dell'Ucciardone, luogo simbolo del maxiprocesso a Cosa nostra, dove è atteso il presidente della Camera, Roberto Fico. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno dalle 10 alle 13. Interverranno, tra gli altri, il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero de Raho, il capo della polizia Franco Gabrielli, il rappresentante del Federal Bureau of Investigation (FBI) John Brosnan, la presidente della Fondazione Falcone e sorella di Giovanni, Maria Falcone, due dei magistrati protagonisti del Maxiprocesso, Pietro Grasso e Giuseppe Ayala, rispettivamente giudice a latere e pubblico ministero dello storico processo contro Cosa Nostra istruito da Falcone e Borsellino. All'interno dell'Aula Bunker sarà allestita anche la mostra fotografica realizzata dall'agenzia di stampa Ansa "L'eredità di Falcone e Borsellino".

Durante la cerimonia, Franco Gabrielli, Maria Falcone e Tina Montinaro, vedova di Antonio, caposcorta del giudice Falcone, premieranno le studentesse e gli studenti vincitori del concorso "Angeli custodi: l'esempio del coraggio, il valore della memoria", mentre il coro dell'Istituto comprensivo "Sperone Pertini" intonerà il brano rap dal titolo "In questa città", preparato per l'occasione. I primi classificati avranno l'opportunità di volare negli Stati Uniti, dal 23 al 30 giugno, per un viaggio della legalità tra Washington e New York che li porterà anche a Quantico, sede dell'Accademia dell'Fbi. Sono previste, poi, attività nelle piazze e nelle scuole della città. Nel pomeriggio di mercoledì 23 maggio, le manifestazioni proseguiranno con i due tradizionali cortei di #PalermoChiamaItalia: il primo si muoverà alle 15.30 da via D'Amelio, il secondo alle 16 dall'Aula Bunker. Entrambi si ricongiungeranno sotto l'Albero Falcone, in via Notarbartolo, per il minuto di silenzio, alle 17.58, l'ora della strage di Capaci. La giornata si concluderà con una messa, alle 19, nella Chiesa di San Domenico, in ricordo delle vittime di mafia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!