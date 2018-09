Ddl Mille proroghe

329 si alla camera: Ddl Mille proroghe ok

13/09/2018

Accusa di atto eversivo a carico dell’esecutivo dalle opposizioni ed in particolar modo dal Pd in relazione al metodo ed al merito.

La Camera infatti sostiene il sì alla fiducia al governo sul Ddl Mille proroghe con 329 voti a favore, 220 contrari e quattro astenuti pur avendo questo utilizzato la tagliola ossia la chiusura anticipata della discussione generale in quanto il contrasto fra le forze politiche non ha permesso di raggiungere un'intesa per il voto finale.

Il gruppo di Fratelli d'Italia non ha partecipato al voto di fiducia ritenendo che la scelta del governo di valersi di una fiducia autorizzata dal Consiglio dei ministri a fine luglio, ossia il giorno prima che il provvedimento venisse pubblicato in Gazzetta ufficiale, sia stata illegittima.

