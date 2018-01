bravata

35enne tenta di salire sul treno in corsa: cade e perde parte delle gambe

Salire sui treni in corsa: è questo il nuovo fenomeno sempre più in voga tra i ragazzi. A denunciarlo anche l'a.d. di Trenord. La bravata si è infatti ripetuta venerdì con un epilogo terribile. Un 35enne di origine nordafricana ha tentato di salire dal finestrino di un treno diretto a Bergamo dalla stazione di Carnate. L'uomo ha aperto un finestrino e ha tentato l'impresa, però è caduto subendo la semi amputazione delle gambe.

"Pensavamo fosse uno zaino rotolato giù per sbaglio, poi ci siamo avvicinati e abbiamo visto il 35enne", raccontano due testimoni presenti alla stazione di Carnate, in provincia di Monza-Brianza, che hanno poi avvertito il 118. Purtroppo il capotreno, non accorgendosi di quanto stava accadendo, non si è fermato.

Il 35enne soccorso, è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indaga la Polfer.

