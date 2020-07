Coronavirus

4 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. In aumento i casi nelle altre regioni

Sono quattro i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia rispetto a ieri.

Sono quattro i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia rispetto a ieri e continuano ad aumentare i ricoveri in ospedale. Si evince dal bollettino del Ministero della Salute. In totale nella nostra isola sono dunque in totale 3.140 i positivi dall'inizio dell'epidemia, 162 quelli attuali.

Sono 14 in tutto le persone ricoverate mentre 148 in isolamento domiciliare. Svuotata già da giorni la terapia intensiva. I decessi in Sicilia rimangono 283; sono 1942 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 247.379 quelli totali.

In risalita i casi di contagio da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 249 (ieri 233) per un totale di 244.216. Piccolo aumento del numero dei morti: 14 (ieri 11) per 35.042 vittime complessive dall'inizio della pandemia. I guariti (323 nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 237) in totale sono 196.806. Scende di 88 unità (ieri -17) il numero degli attuali positivi che ora sono 12.368. E' quanto si legge sul bollettino diramato dalla Protezione civile.

