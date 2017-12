tumore

65enne si cura il tumore al seno con dieta e argilla: gravissima

Ha cercato di curare il tumore al seno dimagrendo trenta chili, seguendo la teoria secondo cui affamando il corpo si affama anche il tumore.

Ha cercato di curare il tumore al seno dimagrendo trenta chili, seguendo la teoria secondo cui affamando il corpo si affama anche il tumore. Poi ha usato dell'argilla come antinfiammatorio. A raccontare la vicenda di una donna di 65 anni, madre di tre figli, arrivata in condizioni disperate nel reparto di Chirurgia del seno dell'ospedale di Santarcangelo, per delle cure anti-cancro alternative, è “Il Resto del Carlino”.

"Quando è arrivata sembrava che il tumore le avesse invaso tutto il corpo, tanto era magra - spiega il primario, Domenico Samorani - Aveva perso almeno trenta chili, secondo il concetto che bisogna far patire la fame anche al cancro e in questo modo si sconfiggerà. Solo il tumore pesava qualcosa come mezzo chilogrammo. E non è finita. Nelle ultime settimane aveva messo sul seno dell'argilla nel tentativo di calmare l’infiammazione. Abbiamo faticato non poco per toglierla".

I medici "con molta pazienza" le hanno fatto capire "che doveva curare l'anemia perché aveva perso moltissimo sangue attraverso questo tumore e che doveva essere operata". Sembrava convinta, "poi la mattina in cui doveva entrare in sala operatoria è scappata". Con delicatezza, attenzione e un lungo dialogo i sanitari l'hanno infine convinta a sottoporsi all'operazione.

"Questo non è certo l'unico caso che abbiamo registrato quest'anno: ne sono arrivate almeno altre cinque di donne con tumori curati nel modo più improbabile o non curati. Tra queste c'era anche un medico di Bologna", conclude Samorani.

