7,5 milioni dalla Regione per il contenzioso con Amap e Iacp, Orlando: ''Importante per nuovi investimenti''

Il Sindaco Leoluca Orlando e l'Amministratrice Unica dell'AMAP in merito alla decisione della Giunta Regionale di anticipare all'Istituto Autonomo Case Popolari la somma di circa 7,5 milioni di euro relativi al decennale contenzioso instaurato fra Istituto e Azienda idrica per gli alloggi popolari dell'area della ZEN 2.

"Non possiamo che essere contenti per un importante passo che avvia a soluzione una delicata vicenda.

Il lavoro svolto dall'AMAP e dallo IACP ha trovato in questi mesi una positiva attenzione ed interlocuzione con la Regione per trovare delle somme che ora l'azienda potrà affiancare a quelle della Bance Europea degli Investimenti per realizzare interventi infrastrutturali.

Attendiamo ora che si arrivi alla materiale sottoscrizione dell'accordo per poter finalmente considerare conclusa questa vicenda."