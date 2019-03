Festa della Donna

8 marzo di proteste e flash mob anche a Palermo

8 marzo di lotta per reclamare diritti, ''uno sciopero generale femminista'' per quello che oggi vedrà le tante piazze italiane, ma anche in altri 60 paesi, colorarsi di rosa.

08/03/2019

E’ un 8 di marzo particolare quello di oggi. Una festa della donna che arriva in un momento decisamente delicato, con un femminicidio compiuto proprio ieri a Messina. Ma è anche un 8 marzo di lotta per reclamare diritti, "uno sciopero generale femminista" per quello che oggi vedrà le tante piazze italiane, ma anche in altri 60 paesi, colorarsi di rosa.

Scioperi in ogni piazza d’Italia e a Palermo non mancheranno le iniziative. Polizia e associazioni in piazza per sensibilizzare i cittadini contro la violenza di genere mentre i sindacati mobilitati per chiedere condizioni di lavoro migliori per le donne. Gli agenti e le agenti del team multidisciplinare del Progetto Camper, anche con la collaborazione del liceo linguistico Ninni Cassarà, lanceranno in questa giornata la campagna nazionale "Questo non è amore". Il camper sosterà dalle 9 alle 18 davanti il Massimo, in piazza Verdi, che diventerà palcoscenico di un flash mob realizzato dagli studenti. Lo spettacolo sarà alle 11, 11,30 e 12.

Gli operatori del centro Le Onde affiancheranno la polizia in questa iniziativa ma saranno presenti anche davanti il Politeama, in piazza Castelnuovo, con "Un Gazebo per le donne" insieme al Coordinamento Antiviolenza 21 luglio, Non Una di Meno Palermo e l'Assemblea contro la violenza maschile sulle donne. Al Rouge et Noir videoconferenza del Centro Pio La Torre con gli studenti delle superiori sulla violenza di genere.

