eredità

80enne lascia in eredità un milione di euro ai suoi 2 cani e ad associazioni per randagi

Viveva con due cagnolini e, alla sua morte, ha deciso di dividere la sua eredità tra loro e le associazioni che assistono cani e gatti abbandonati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/12/2017 - 17:07:43 Letto 531 volte

Viveva con due cagnolini e, alla sua morte, ha deciso di dividere la sua eredità tra loro e le associazioni che assistono cani e gatti abbandonati. È la storia di un ottantenne residente in provincia di Pavia, titolare di un patrimonio pari a quasi un milione di euro. Non avendo eredi diretti, l'uomo ha voluto premiare i suoi "compagni di vita", Piccola e Jack.

A loro, una meticcia e un cocker, sono andati 20mila euro, che saranno amministrati da un tutore, come scrive "La Provincia pavese". Alle due associazioni per animali abbandonati saranno versati i restanti suoi averi: tra titoli azionari, denaro liquido e l'immobile in cui l'uomo viveva, circa 890mila euro.

Delle volontà testamentarie si è occupato l'avvocato Francesca Zambonin, che preferisce non rivelare né il nome dell'ottantenne né quello delle due associazioni di tutela animali. "Quando il mio cliente ha scritto il suo testamento - racconta il legale - vi ha espresso la volontà che i cani fossero affidati a un vicino di casa e che l'uomo avesse a disposizione la somma di 20mila euro da destinare esclusivamente alla cura degli animali". Per Piccola e Jack il futuro è assicurato e probabilmente anche per tanti cani e gatti meno fortunati di loro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!