governo

A 40 giorni dalle elezioni non c'è ancora un governo: i quattro possibili scenari

A 40 giorni dalle elezioni dello scorso 4 marzo l'Italia non ha ancora un governo.

di Melissa Puleio | Pubblicata il: 16/04/2018 - 20:29:42 Letto 327 volte

A 40 giorni dalle elezioni dello scorso 4 marzo l’Italia non ha ancora un governo. Due round di consultazioni e ancora nulla di fatto. Il rebus per l’insediamento del prossimo esecutivo sembra ancora un nodo irrisolto e intanto gli italiani chiedono non solo che sia rispettato il proprio voto ma che si arrivi presto ad una soluzione.

Eppure non è stata ancora individuata la strada migliore per trovare una maggioranza che sostenga un governo. E allora a questo punto, quali sono le strade percorribili dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Una di queste potrebbe essere quella di dare un mandato esplorativo al presidente della Camera, Roberto Fico. Una delle ipotesi in campo prevede infatti che il Capo dello Stato dia un mandato esplorativo alla terza carica del Paese. Questa scelta istituzionale, secondo alcuni osservatori, potrebbe far rientrare il Pd nei giochi. E se la scelta ricadesse su questa ipotesi tantissimi elettori potrebbero storcere il naso, poco desiderosi di un ritorno in campo del Pd.

Un'altra ipotesi - la preferita da Silvio Berlusconi - è che il mandato esplorativo sia affidato alla presidente del Senato, la forzista Maria Elisabetta Alberti Casellati. In questo modo l'ex Cavaliere punterebbe a tornare protagonista della scena – che in realtà non ha mai lasciato del tutto –.

C'è poi l'ipotesi di un pre-incarico a Matteo Salvini, in quanto leader della coalizione di centrodestra che ha raccolto più consensi. Il segretario della Lega dovrebbe ad ogni modo dimostrare di avere la maggioranza, difficile però da trovare senza intese con il M5S.

Infine, l'ipotesi del pre-incarico a Luigi Di Maio, capo pentastellato. Scelta che prevede due scenari: da un lato, la formazione di un governo con la Lega (ma senza Berlusconi); dall'altro, ma più difficile, un esecutivo con il Pd di Martina.

Insomma i quattro scenari, due dei quali non rappresenterebbero per nulla la volontà degli elettori, sembrano essere le ipotesi più concrete per la formazione del nuovo governo. In ogni caso gli italiani sono stanchi di essere “rappresentati” da un governo che non hanno scelto e adesso sono stanchi di aspettare ancora per vedere finalmente i propri rappresentanti andare al governo e provare a mantenere, almeno in parte, le promesse fatta in campagna elettorale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!