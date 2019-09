rifiuti

A Bellolampo è emergenza senza fine ma potrebbe arrivare un pò d'ossigeno

La sesta vasca è ormai esaurita da tempo, pò di ossigeno per la discarica potrebbe arrivare da un finanziamento nazionale di circa 16 milioni di euro.

E’ ancora emergenza rifiuti a Bellolampo, un’emergenza senza fine. Come è noto anche la sesta vasca è ormai esaurita da tempo ma un po’ di ossigeno per la discarica e quindi per la città di Palermo potrebbe arrivare da un finanziamento nazionale di circa 16 milioni di euro destinati alle città metropolitane per favorire le attività di differenziazione degli scarti e del successivo riciclo. Un vecchio accordo del 2011, rimasto accantonato per anni, e che ora Alberto Pierobon, assessore regionale all'Energia, sta tentando di sbloccare. Anche alla luce delle urgenze della città che in questo momento non ha una sua discarica ed è costretta a portare la spazzatura a Catania.

In estate si è tenuto un tavolo col ministero dell'Ambiente durante il quale è stato fatto il punto sulle varie criticità. Una interlocuzione che dovrebbe preludere allo sblocco dei 16 milioni per Palermo, Catania e Messina.

Se anche un terzo dei fondi dovesse finire entro l'autunno nelle casse di Palazzo delle Aquile a Palermo e dunque alla Rap, si aggiungerebbe ai sette milioni che palazzo d'Orlèans sta per trasferirgli proprio per fronteggiare l'emergenza di Bellolampo che ha i piazzali pieni di 25 mila quintali di immondizia ammassata in maniera irregolare. Emergenza che potrebbe essere parzialmente tamponata ma non risolta del tutto.

