A Capaci nuovo caso di Coronavirus, donna rientrata dal Nord Italia

Nuovo caso di Coronavirus a Capaci. Si tratta di una giovane ragazza proveniente dal Nord.

Nuovo caso di Coronavirus a Capaci. Si tratta di una giovane ragazza proveniente dal Nord. A comunicarlo è il sindaco Pietro Puccio con un post su Facebook. "Si tratta di una giovane ragazza che, rientrata dalla Lombardia il 20 aprile scorso, si trovava già in autoisolamento domiciliare volontario - ha detto il primo cittadino -. Sottoposta al tampone obbligatorio di fine quarantena, come prevede ormai il protocollo sanitario di profilassi, poco fa si è avuta purtroppo la notizia che la ragazza è risultata positiva al coronavirus, per cui è entrata in isolamento domiciliare obbligatorio.”

Dunque la ragazza si trovava già in autoisolamento e non è stata in contatto con nessuno al di fuori del suo domicilio. Tuttavia la notizia fa allarmare e fa intuire che il Covid19 non è ancora sconfitto. A tal proposito il primo cittadino di Capaci esprime la sua vicinanza al paese e mette in guardia i suoi abitanti: “La notizia di questa nuova positività in paese, assieme a quella di altri due casi positivi di coronavirus nei paesi viciniori riscontrati pure oggi, ci riporta alla dura ed amara realtà – continua Puccio -. Purtroppo l’avevamo detto e ripetuto più volte, ed oggi lo ripetiamo ancora una volta, senza alcuna enfasi ma, se fosse possibile, con maggiore asprezza e ruvidità. Il coronavirus è ancora tra noi, è subdolo ed invisibile, ma non è stato ancora sconfitto.”

