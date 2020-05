Coronavirus

A Corleone altra donna positiva al Coronavirus arrivata dal Nord Italia

Una donna rientrata da una regione del nord Italia è risultata positiva dopo 25 giorni di quarantena.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/05/2020 - 09:36:12 Letto 499 volte

Dopo tre giorni in cui a Palermo si erano registrati zero casi, ieri una nuova positività al Covid-19 è stata registrata a Corleone.

Si tratta ancora una volta di una donna rientrata da una regione del nord Italia che è risultata positiva dopo 25 giorni di quarantena. È asintomatica e adesso dovrà stare in casa, con i familiari (i cui tamponi sono risultati negativi), per almeno altre due settimane in attesa di un nuovo tampone.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!