A fuoco camper di un clochard

26/02/2019

Un incendio ha danneggiato nel pomeriggio di ieri il camper utilizzato da un clochard iraniano per ripararsi dal freddo. Nel mezzo vivevano anche alcuni cani. Le cause del rogo, spento dai vigili del fuoco, non sono chiare e sulla vicenda indaga la polizia.

L’uomo e i suoi cani sono stati soccorsi dagli «Angeli della Notte», un gruppo di volontari che aiuta i senzatetto. "Non sappiamo cosa possa essere successo - dice Claudio Li Vigni -. Siamo esterrefatti e arrabbiati. La polizia indaga e non esclusa nessuna pista. Adesso abbiamo bisogno della solidarietà di tutti per accudire il nostro fratello Mohammed e i suoi amici a quattro zampe".

