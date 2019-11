A Giardinello i funerali di Ana. ''Non è giusto morire così''. Lacrime e rabbia

funerali di Ana

Oggi è il giorno dei funerali. ''Non è giusto morire così'' dicono gli amici di Ana.

“Non è giusto morire così” dicono gli amici di Ana, la ragazza 30enne uccisa venerdì scorso dal suo amante che è poi diventato il suo carnefice. A Giardinello oggi è il giorno dei funerali.

La messa è celebrata dal parroco don Claudio Gulino. Ieri sera è stata organizzata una fiaccolata a cui ha partecipato il sindaco di Giardinello Antonio De Luca e il sindaco di Montelepre Maria Rita Crisci. Ana Maria Di Piazza era alla fine del terzo mese di gravidanza e aspettava un figlio.

E’ stata uccisa con 10 coltellate. La vittima aveva un altro figlio di 11 anni avuto da una relazione precedente. Il ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Borgia che ha confessato i particolari del delitto.

Le parole del sacerdote sono rivolte a tutta la comunità: "Di fronte e vicende così terribili il silenzio sarebbe più eloquente, ma il mio dovere è di scaldare i cuori di una comunità che piange da giorni per questa ragazza, vittima insieme al bimbo che portava in grembo di una violenza inaudita. Ana - prosegue - era una giovane donna dal passato travagliato, ma capace di dare amore alla creatura che aveva scoperto di aspettare. La affidiamo a Cristo, a cui appartiene perché ha dato la vita per lei. Le parole del Vangelo possono essere un conforto, nonostante lo sdegno per questa vicenda. Quello che è successo ci fa riflettere sul fatto che viviamo in una società che non sa più distinguere cosa è bene e cosa è male. Anche noi credenti ci siamo assuefatti al pensare e al vivere in una società che ha smarrito il senso dei valori e umani che devono essere, invece, alla base della nostra esistenza. Non riusciamo a dare un senso alla società di oggi. Siamo luci spente, incapaci di illuminare il mondo che ci circonda. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Ana, in questo momento di preghiera la affidiamo al Signore".

