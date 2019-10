sbarchi migranti

A Lampedusa si continua a sbarcare, nella notte arrivano altri 72 migranti *VIDEO*

L'hotspot resta fortemente sotto pressione: a fronte di una capienza di 95 posti, da ieri si è superata quota 300.

Pubblicata il: 03/10/2019

Sbarco nelle notte a Lampedusa. Sotto la pioggia battente, una motovedetta della Guardia costiera ha portato in salvo 72 persone, incluse 2 donne, di cui una incinta, un bambino e almeno un minore non accompagnato. I migranti sarebbero originari in maggioranza del Bangladesh ma anche Gambia e Nigeria.

Oggi si ricordano le 366 vittime della strage del 3 ottobre 2013 a mezzo miglio dall’isola. Diverse le iniziative alla presenza anche di 200 studenti di 60 scuole di 20 Paesi europei.

L’hotspot resta fortemente sotto pressione: a fronte di una capienza di 95 posti, da ieri si è superata quota 300. I trasferimenti non riescono a tenere il passo dei frequenti arrivi.





