Fase 2

A Mondello bagnanti e gente che prende la tintarella

Nel primo weekend della fase 2, Mondello, la località balneare più amata dai palermitani torna a riempirsi di bagnanti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2020 - 14:09:07 Letto 381 volte

Sabato in spiaggia. Nonostante l'annuncio di più controlli e della "linea dura" del sindaco Leoluca Orlando, che ieri aveva prospettato di voler "denunciare i genitori che non vigilano sui figli minori" che trasgrediscono le regole imposte dall'emergenza Covid-19, insomma nel primo weekend della fase 2, Mondello, la località balneare più amata dai palermitani torna a riempirsi di bagnanti.

Fra chi tenta la prima abbronzatura di stagione e chi si diverte con gli amici giocando a pallone. E, come si vede nelle foto e nel video, anche chi non rispetta la distanza di sicurezza all'interno di un gruppo non indossa mascherine. Insomma non proprio tutto in regola.

