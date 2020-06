A Mondello c'è il pienone ma i bagnanti si lamentano per i prezzi dei lidi *VIDEO*

Mondello

A Mondello c'č il pienone ma i bagnanti si lamentano per i prezzi dei lidi *VIDEO*

A Mondello per la prima domenica dell'estate c'č il pienone.

di Marco Gullā | Pubblicata il: 21/06/2020 - 14:35:37 Letto 917 volte

A Mondello per la prima domenica dell’estate c’è il pienone. Spiaggia piena e bagnanti entusiasti per una giornata decisamente diversa. Non tutti però sono d’accordo, in questo video abbiamo raccolto anche le lamentele di alcuni bagnanti che puntano il dito contro i lidi per i prezzi di sdraio e ombrelloni.





