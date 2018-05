mondello

Grandi cambiamenti a Mondello.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/05/2018 - 18:30:39 Letto 761 volte

Grandi cambiamenti a Mondello. Dalla prossima stagione balneare la spiaggia non sarà più come i palermitani la conoscono. Dal 2020, data in cui scadranno tutte le concessioni esistenti, infatti, non ci saranno più distese di cabine e lidi con ombrelloni uno accanto all’altro, ma metà del litorale dovrà rimanere spiaggia libera e fra uno stabilimento e l’altro ci dovrà essere una distanza lineare di cento metri, che sarà quindi destinata a spiaggia libera.

È quanto deciso dalla giunta comunale che ha approvato ieri sera la delibera con le nuove linee guida per la revisione del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (Pudm), che poi dovrà essere approvato dal consiglio comunale e ratificato dalla Regione. "La vivibilità, la fruizione e l'attrattività della costa di Palermo – ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando - devono essere parte integrante della vivibilità, della fruizione e dell'attrattività turistica di Palermo. Tutti elementi collegati alla vivibilità e la fruibilità da parte dei palermitani". L’avvio della revisione del Pudm per quanto riguarda la spiaggia di Mondello darà i suoi frutti nell’estate del 2020 quando scadrà la concessione alla società Italo Belga che oggi occupa ben 36 mila metri quadrati. Ma grazie all’accordo Comune-Regione la delibera di ieri sera sulle linee guida sarà sufficiente alla Regione a rilasciare le nuove concessioni a Sferracavallo, Addaura, Arenella e soprattutto nella costa sud di Palermo.

Con le nuove regole, sarà possibile, attraverso bandi di gara, aprire lidi, punti ristoro, attività commerciali e aree attrezzate "Da Sferracavallo e Mondello fino ad Acqua dei Corsari, la costa può essere espressione di una visione di sviluppo urbano, rispettoso dell'ambiente che sia libero da rendite parassitarie – ha ribadito Orlando - Uno dei Piani di programmazione generale che insieme al Piano Regolatore e a quel grande Piano della mobilità che nasce dal progetto del Tram contribuisce a dare forma alla Palermo del futuro".

Il Piano dovrà garantire che almeno metà della Costa interessata non sia data in concessione e, pertanto, che sia destinata alla libera e gratuita fruizione da parte della collettività. Deve, inoltre, assicurare che le concessioni demaniali non interessino un fronte a mare superiore a cento metri e che tra una concessione e l’altra vi siano almeno cento metri di spiaggia libera; che le aree in concessione non superino i tremila metri quadrati di estensione e che i manufatti devono avere la caratteristica di precarietà, essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano la facile rimozione nonché colorati con un massimo di tre colori. I concessionari sono tenuti, infine, a garantire per tutto l’anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni.

