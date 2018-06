reti fognarie

A Palermo 13 interventi per le reti fognarie, investiti 100 milioni di euro

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/06/2018 - 17:36:12 Letto 357 volte

Sono tredici gli interventi a Palermo per le reti fognarie e l'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari, per un importo di circa 100 milioni di euro. Tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 saranno ultimati e potranno assicurare sia il risanamento della costa sia la fine delle sanzioni pecuniarie erogate dalla Corte di Giustizia europea. Lo ha spiegato, oggi a Palermo, Enrico Rolle, commissario straordinario unico del governo per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di condanna della Corte di Giustizia europea.

Rolle ha prima incontrato l'assessore regionale Alberto Pierobon, poi in conferenza stampa con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l'assessore comunale Emilio Arcuri ha parlato degli interventi per il disinquinamento della fascia costiera del capoluogo. "Il Comune di Palermo - ha aggiunto Rolle - è uno dei partner che ha meglio operato fino a oggi: nel periodo in cui si sono verificati rallentamenti, ha lavorato per produrre progettazioni esecutive che ci consentono di andare a gara rapidamente e di accelerare i tempi di realizzazione delle opere".

