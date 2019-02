maltempo palermo

A Palermo diluvia, via Villagrazia allagata e in tilt *VIDEO*

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/02/2019 - 13:56:22 Letto 481 volte

Decine le telefonate alla sala operativa dei vigili del fuoco da parte di automobilisti bloccati tra Misilmeri, Ficarazzi e Casteldaccia, nel Palermitano, a causa della pioggia che ha trasformato le strade in torrenti.

Sono intervenuti anche i sommozzatori dei pompieri per liberare gli automobilisti intrappolati nei sottopassaggi allagati come negozi, magazzini e abitazioni a piano terra.

Nel video invece siamo in via Villagrazia, come si vede strada allagata e tombini saltati. Traffico in tilt.

