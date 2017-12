maltempo

A Palermo disagi causati dal forte vento

Ancora disagi per il maltempo in Sicilia.

11/12/2017

Ancora disagi per il maltempo in Sicilia. Diradate le piogge è arrivato un forte vento. La compagnia di navigazione Siremar ha annullato le corse mattutine da Trapani per le Egadi e da Palermo per Ustica. E proprio nel capoluogo dell'Isola vi sono stati i primi interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dalle raffiche. Un grosso ramo si è staccato da un albero in via Ercole nel parco della Favorita. Un secondo intervento nei pressi di piazza Pietro Micca a Boccadifalco. L'intonaco di un balcone si è staccato finendo per strada. Disagi alla circolazione anche in autostrada. Nel catanese l'Etna innevata ha fatto arrivare i primi escursionisti.

Fonte: Ansa

