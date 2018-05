sit-in

A Palermo e in diverse cittā della Sicilia sit-in di solidarietā per Mattarella *VIDEO*

di Marco Gullā | Pubblicata il: 28/05/2018 - 19:10:36 Letto 623 volte

Sit-in di solidarietà a Palermo nei confronti di Sergio Mattarella. "In queste ore in numerose città della Sicilia si stanno moltiplicando sit-in ed iniziative in difesa della Costituzione e di solidarietà nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sta svolgendo un ineccepibile ruolo di garanzia a difesa della Carta Costituzionale e degli interessi degli italiani". Ad annunciarlo Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all'Ars, che alle 18,30 parteciperà al sit-in organizzato in Piazza della Fonderia.

Anche altri parlamentari regionali del Pd, nei rispettivi territori, parteciperanno ad iniziative analoghe: fra loro Michele Catanzaro sarà ad una manifestazione a Sambuca di Sicilia; Baldo Gucciardi a Trapani; Giovanni Cafeo ad un sit-in di fronte il Monumento ai Caduti a Siracusa; Anthony Barbagallo e Luca Sammartino saranno ad un'iniziativa del partito all'hotel Excelsior a Catania; Franco De Domenico parteciperà ad una manifestazione a Messina.

Al sit-in a Palermo parteciperanno anche i "partigiani dem": "La sfida di Salvini e Di Maio alle prerogative del Presidente della Repubblica è la prima parte di un film che punta ad eliminare ogni aggancio europeo del nostro Paese, realizzando proprio il sogno di quella parte di opinione pubblica europea che disprezza l’Italia”, dice Antonio Rubino, leader dei PartigianiDem, durante l’assemblea del circolo Pd Palermo centro. “Il pd si riorganizzi con serietà e umiltà, ma con la determinazione che l’opposizione a questo tentativo pretende. Non basterà la battaglia parlamentare ma occorrerà tornare in piazza, mobilitare energie e riconnettersi con tutte le altre forze democratiche a cominciare dall’arcipelago della sinistra".

