A Palermo i funerali dello chef morto

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/11/2019 - 13:22:58 Letto 573 volte

Chiesa gremita, dolore infinito. Lacrime questa mattina nel quartiere dell'Acquasanta di Palermo dove sono stati celebrati i funerali di Andrea Zizza, il 43enne deceduto in un incidente stradale in via Martin Luther King, a pochi passi dalla Fiera del Mediterraneo.

L'uomo stava tornando a casa, due notti fa, dopo aver collaborato alla realizzazione del catering in occasione di Italia-Armenia, match valido per la qualificazione ad Euro 2020.

Gremita la chiesa Maria Santissima della Lettera dove, attorno i familiari, si sono stretti amici e colleghi sia del bar Rosanero di via Lincoln dove ha lavorato per 16 anni, che del San Lorenzo Mercato con cui ha collaborato.

