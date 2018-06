rifiuti

A Palermo la differenziata non migliora. M5S: ''Mancati ritiri al 30%. Basta passerelle del sindaco''

Rap continua a navigare in brutte acque, e mancano le figure preposte alle sanzioni. Ma anche i cittadini contribuiscono a creare disservizi...

06/06/2018

"Allarme rifiuti": due parole che a Palermo, nell'arco del 2018, sono state finora messe in fila più e più volte da cittadini e opinione pubblica. La raccolta differenziata nel capoluogo siciliano non può certo essere considerata un fiore all'occhiello, e anche se ormai il guasto della discarica di Bellolampo che nei mesi scorsi faceva il bello e il cattivo tempo è solo un ricordo, la situazione generale non migliora.

I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo e Concetta Amella, continuano a monitorare le aziende partecipate del Comune e i servizi al cittadino, compresa la Rap e il servizio di raccolta rifiuti. E attraverso una nota rendono noti dati allarmanti, ad alimentare l'ennesimo fuoco, che si spera non diventi quello degli ammassi di rifiuti incendiati. "La frequenza di prelievo dei contenitori stradali della raccolta differenziata, mediamente quindicinale, è insufficiente e comporta il tracimare dei rifiuti", commentano i Cinque Stelle, che forniscono anche dei numeri sulla situazione: "Dati preoccupanti anche per quanto riguarda il “Porta a porta 2”: dalle verifiche effettuate sono emerse dei disservizi per mancati ritiri da parte della RAP e nell’area Strasburgo addirittura di quasi il 30%".

Ma dare la colpa solo a Rap sarebbe troppo facile: alle difficoltà di una partecipata che arranca e convive costantemente col rischio fallimento, si aggiungono le anomalie relative alla non corretta differenziazione dei rifiuti da parte dei cittadini: "Circa il 40% degli utenti del progetto 'Palermo differenzia 2' [Zona dei teatri Politeama e Massimo] non effettua una raccolta differenziata di qualità a fronte di controlli e attività di sensibilizzazione e formazione sul territorio praticamente inesistenti", osservano i consiglieri pentastellati.

L’amministrazione di Palermo prova a correre ai ripari e sopperire alle inefficienze chiedendo aiuto ai cittadini: è partito un progetto per arruolare volontari per campagne di sensibilizzazione e per promuovere la raccolta differenziata nelle aree del "porta a porta". Ma sarebbe semplicistico pensare di risolvere così la questione. Sarebbe fondamentale, ad esempio, istituire la figura dell’Ispettore Ambientale, grande assente ormai da cinque anni, quando il sindaco Leoluca Orlando si era impegnato ad avviare "Palermo differenzia 2" e a istituire il "Reglamento comunale dei rifiuti", di cui faceva parte anche la creazione dell'importante figura con poteri sanzionatori.

"Da quasi 5 anni attendiamo le isole ecologiche per circoscrizione", concludono i Cinque Stelle rincarando la dose sull'argomento delle promesse disattese. "È l’ora di smetterla con i proclami e con le passerelle: la triste realtà è che Palermo continua a essere una città che non funziona nei suoi servizi essenziali, ma che purtroppo si ritrova un sindaco che va avanti a forza di propaganda che inganna i cittadini".

