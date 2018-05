hotspot palermo

A Palermo nasce un hotspot? La cittadinanza si spacca tra critiche e smentite

Hotspot sì, hotspot no? Nonostante qualche giorno fa il sindaco Leoluca Orlando abbia smentito la notizia della realizzazione di un hotspot per migranti a Palermo, sembra che qualcosa bolla in pentola.

Hotspot sì, hotspot no? È questo il dilemma. Nonostante qualche giorno fa il sindaco Leoluca Orlando abbia smentito la notizia della realizzazione di un hotspot per migranti a Palermo, sembra che qualcosa bolla in pentola. Perché forse non sarà chiamato hotspot, ma la definizione che Orlando utilizza ci si avvicina molto.

Orlando aveva dichiarato, infatti, che sarà realizzata semplicemente una struttura di supporto alle operazioni di identificazione dei migranti che arrivano in città, per evitare che esse si svolgano in strutture non idonee, con tempi lunghi e in condizioni logistiche "che rischiano di essere non rispettose della dignità delle persone coinvolte, tanto dei migranti quanto dei cittadini italiani che prestano la propria attività professionale sul posto". "Altro non è che un atto dovuto – aveva commentato Orlando - per altro promosso dall'amministrazione regionale su richiesta delle autorità competenti, per il parere obbligatorio sulla conformità urbanistica".

Ma esattamente cosa sono gli hotspot? Si tratta di strutture allestite per identificare rapidamente, registrare, fotosegnalare e raccogliere le impronte digitali dei migranti, e che sono create per sostenere i paesi più esposti ai nuovi arrivi (quindi Italia e Grecia ma anche Ungheria, per esempio). I migranti sono trattenuti negli hotspot fino alla conclusione di tutte le operazioni di identificazione. Gli hotspot sono dunque dei centri di prima accoglienza dei migranti, voluti dall’Europa nel 2015 in tutti quei luoghi sensibili per lo sbarco di migranti. Una volta sbarcati sulle coste italiane, i migranti sono immediatamente trasferiti negli hotspot dove vengono curati, rifocillati, vestiti e, teoricamente entro 48 ore, smistati. Lo smistamento negli hotspot immigrazione avviene sulla base di chi ha i requisiti o meno per il diritto d'asilo.

Secondo molti, il nuovo hotspot di Palermo potrebbe sorgere allo Zen, esattamente al fondo San Gabriele, e servirebbe ad evitare le lunghe permanenze sulla banchina del porto e i trasferimenti altrove durante le seguenti procedure della Commissione prefettizia per l’individuazione degli aventi diritto al titolo di rifugiati. Non si sono fatte attendere le polemiche alla luce di una possibile realizzazione di questa struttura. “Aprire un Hotspot allo Zen di Palermo è una scelta insensata e pericolosa – dicono Erasmo Palazzotto, deputato siciliano di Liberi e Uguali e Gandolfo Albanese, segretario provinciale di Sinistra Italiana Palermo -. Pericolosa perché posizionare un centro di questa natura in una periferia che avrebbe bisogno di ben altri interventi per rispondere ai grandi problemi di esclusione sociale che i cittadini di quel quartiere vivono quotidianamente, rischia di alimentare tensioni sociali e fenomeni di razzismo e xenofobia. Insensata perché sono luoghi di detenzione e di privazione di libertà e quindi in contrasto con la vocazione di una città che ha fatto della cultura dell’accoglienza un tratto distintivo della propria identità”.

“Palermo in questi anni – continuano – ha dimostrato che si possono accogliere migliaia di persone nel rispetto della dignità umana, dei diritti e della tolleranza senza creare inutili tensioni sociali, sposando il modello di un’accoglienza diffusa che ha favorito processi di integrazione, grazie anche alla straordinaria interazione tra la pubblica amministrazione e le reti della società civile. Ci opporremo a questa imposizione da parte del governo nazionale e regionale con ogni mezzo e facciamo appello al Sindaco Leoluca Orlando affinché impedisca l’apertura del centro allo Zen, vero e proprio sfregio alla città”.

Contrari anche i consiglieri di Sinistra Comune, Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando, Marcello Susinno: “La nostra contrarietà all’istituzione dell’hotspot a Palermo non è negoziabile e lo diremo in tutte le sedi in cui saremo chiamati a manifestare il nostro dissenso contro tale scelta dissennata: nelle commissioni consiliari, in Consiglio comunale, nelle piazze e alla Regione. Nei prossimi giorni chiederemo un incontro all’Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente, Toto Cordaro, per spiegare che non si possono sperperare sette milioni di euro per un intervento invasivo in un territorio come lo Zen, che avrebbe ben altre priorità”.

Ma il sommovimento non riguarda soltanto la politica. Il Laboratorio Zen Insieme fa sapere di apprendere “con stupore la notizia della volontà di costruire un Hotspot nei terreni del fondo San Gabriele” e annuncia sin da ora la sua ferma opposizione al progetto.

E non ci stanno nemmeno i cittadini, che accolgono con riluttanza la possibilità di costruire un hotspot nella loro città. Il malcontento generale e l’insofferenza verso la cattiva gestione dei migranti è palpabile e anche comprensibile. Va detto e ribadito che i palermitani non sono un popolo di razzisti: fin da sempre hanno accolto gli stranieri facendo sì che Palermo si trasformasse nella splendida città multietnica e multiculturale che è oggi. Ciò che a molte persone non va giù è la pessima gestione di queste ondante di migranti che brulicano nelle nostre strade. La città, ma anche i paesi della provincia, sono praticamente assediati da orde di stranieri che vagano senza meta e senza uno scopo – anche perché nessuno gliene dà uno –. Per non parlare del fatto che nessuno si occupa di una vera integrazione di queste persone che dunque si ritrovano a non conoscere – o spesso fanno finta di non conoscere – quelle che per noi sono le normali regole del vivere civile.

Il capoluogo siciliano, luogo di transito dei migranti che arrivano in Sicilia, è tra le priorità del governo nazionale, che più che accogliere i migranti, cerca di controllarli. Per di più, si profila un governo Lega-M5s che sul tema dei migranti potrebbe impartire un’ulteriore stretta per il Comune di Palermo e per il modello di accoglienza. Infine, strutture come queste offrono ben poche garanzie a chi viene “ospitato”, finendo per aggiungere ingiustizia ad ingiustizia, contribuendo anche a generare conflitti e paure che sono già ben radicate in città.

Insomma, se per Orlando la creazione di un hotspot in città è il modo migliore per risolvere la situazione migranti, viene da pensare che forse il Sindaco vive in un’altra città.

