A Palermo oggi è estate ma da domani torna l'inverno *VIDEO*

Siamo solo all'undici marzo eppure in tante città siciliane oggi sembra l’inizio dell’estate.

di Marco Gullà | Pubblicata il: 11/03/2018 - 12:15:18 Letto 683 volte

Siamo solo all’undici marzo eppure in tante città siciliane oggi sembra l’inizio dell’estate. Palermo, spiaggia di Mondello, c’è chi sta già facendo il primo bagno. Esagerati? Forse sì, forse no, le temperature del resto lo permettono, 25 gradi, primo caldo e clima adatto anche per una passeggiata.

Mondello quindi presa d’assalto, lunghe code di auto e giovani che non vedono l’ora di prendere la prima tintarella, qualcuno – come si vede dalle immagini - ne ha approfittato anche per giocare a pallavolo. Bel tempo in tutta la Sicilia, da Messina a Catania, la domenica ideale per una gita fuori porta o una passeggiata al mare. E dire che questa mattina un forte vento aveva investito alcune città siciliane, vento che però non ha causato danni e nella tarda mattinata si è attenuato.

I venti di Scirocco che nel weekend hanno interessato tutta l’isola sono stati tuttavia il preludio dell'avanguardia di una perturbazione d'origine nord-atlantica. Già da questa sera le correnti tenderanno a disporsi dai quadranti occidentali. Intensi venti di Ponente irromperanno sull'Isola a partire dal Trapanese e Palermitano, dando luogo ad un sensibile abbassamento delle temperature, in rapida estensione entro le prime ore di lunedì all'intero territorio regionale. Insomma da domani le temperature scenderanno e si tornerà ad indossare sciarpe e cappotti anche se per qualche giorno.





Fonte: Palermomania.it

