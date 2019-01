nuovi autobus

A Palermo più bus e meno traffico? L'Amat e il Comune ci provano

38 nuovi autobus con motorizzazione euro 6 alimentati a metano. Si tratta della prima fornitura di autobus arrivata nel deposito Amat.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/01/2019 - 11:44:28 Letto 367 volte

Un passo avanti per la viabilità di Palermo. Sono entrati in servizio 38 nuovi autobus con motorizzazione euro 6 alimentati a metano. Si tratta della prima fornitura di autobus arrivata nel deposito Amat del capoluogo siciliano su un totale di 89 bus - tutti in consegna entro gennaio - destinati a rinforzare il parco dei mezzi circolanti dell’azienda palermitana di trasporto pubblico. Ridurre il traffico e contrastare l’inquinamento, l’obiettivo dell’azienda e del Comune di Palermo.

All’inaugurazione dei nuovi bus era presente anche il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, entusiasta per i passi avanti in termini di viabilità del capoluogo siciliano.

In tema di sicurezza del personale alla guida dei bus, l’azienda ha predisposto il primo ordine che riguarda l’acquisto di 11 cabine blindate, che saranno installate nella prossima fornitura di nuovi autobus.

