sparatoria

A Palermo si torna a sparare, ucciso un uomo a Sferracavallo

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati in via Sferracavallo, al civico 130, intorno alle 20,30. C'è una vittima.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/08/2018 - 22:09:34 Letto 963 volte

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati in via Sferracavallo, al civico 130, intorno alle 20,30. C'è una vittima: si tratta di Cosimo D'Aleo, 43 anni. Un'altra persona sarebbe barricata in casa. All'origine degli spari ci sarebbe una lite.

Sul posto la polizia, che è stata allertata dai passanti, il 118 e i vigili del fuoco. La squadra mobile cerca una persona. Secondo una prima ricostruzione da parte della sezione omicidi della squadra mobili, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una violenta lite, dove un uomo avrebbe sparato uccidendone un altro, per poi barricarsi al secondo piano di una casa in via Sferracavallo 108.

Intanto una forte pioggia sta praticamente rallentando le procedure della Polizia e della Scientifica.

