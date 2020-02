super vincita

A Palermo super vincita da 500 mila euro

Giornata fortunata ieri per un palermitano che ha vinto 500 mila euro con un ''Gratta e vinci''.

La fortuna bacia Palermo. Era ora. Giornata fortunata ieri per un palermitano che ha vinto 500 mila euro con un "Gratta e vinci". "È la nostra quarta vincita - dice Anna Giunta, titolare della tabaccheria "Non solo Tabacco" in via Marchese di Villabianca - Per noi è una grande emozione, così come per il nostro cliente fortunato, che noi conoscevamo già. Mi ha chiesto di prendergli un biglietto vincente ed ecco fatto". Il fortunato vincitore ha grattato un biglietto della “Super Tombola”, vincendo la somma più alta. “Era pietrificato - ha aggiunto la titolare - non pensava di avere vinto tanto”.

