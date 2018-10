morto vigile del fuoco

A Palermo tragedia in caserma: vigile del fuoco cade e muore

Un vigile del fuoco è morto all'interno di un magazzino della caserma di Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/10/2018 - 11:33:29 Letto 440 volte

Un vigile del fuoco è morto cadendo da una scala a pioli, all’interno di un magazzino della caserma di via Scarlatti a Palermo, in cui prestava servizio. A perdere la vita è stato il pompiere Pietro Vella di 61 anni.

L’uomo, cadendo, ha riportato la frattura delle costole e una lesione ai polmoni. Subito soccorso, il ferito, che apparentemente non sembrava in gravi condizioni e che non ha mai perso conoscenza, è stato trasportato all’ospedale Civico, dove è stato ricoverato nel reparto di medicina d’urgenza.

Le condizioni di Vella però, nel corso della notte, sono improvvisamente peggiorate fino al decesso. L’incidente è accaduto durante il turno di lavoro di martedì. Vella ricopriva la mansione di assistente amministrativo contabile.

