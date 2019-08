A Palermo un Ferragosto tra i rifiuti

rifiuti

Un Ferragosto tra i rifiuti per chi rimarrą a Palermo.

15/08/2019

Ferragosto con i rifiuti. Anche quest’anno a Palermo nel giorno clou dell’estate tantissimi quartieri del capoluogo sono invasi dall’immondizia. Da Bonagia al Cep fino a Villagrazia e in alcune strade di Falsomiele passando dalla zona Oreto, a due passi dalla storica via Maqueda: ovunque cassonetti stracolmi di spazzatura.

Dalla Rap spiegano che alcuni turni di raccolta sono saltati a causa di guasti ai mezzi ma già le maestranze hanno cominciato a recuperare l'arretrato. L'azienda spiega che sta procedendo con la pulizia di alcune postazioni nei quartieri Villagrazia, Falsomiele (via Entella, via Troina, via Airone), Tonnara all'Arenella, via dell'Orsa Minore, Sperone e sulla bretella viale Regione lato via Albiri, fatto sta’ che per ora Palermo e’ sotto i rifiuti. I residenti dei vari quartieri periferici lamentano anche l’abbandono di rifiuti speciali come materassi e pezzi sanitari. Un Ferragosto tra i rifiuti per chi rimarrà in città.

