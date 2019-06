incidenti stradali

A Palermo vari incidenti stradali e anche un pirata in fuga

Questa mattina a Palermo tre incidenti e tre persone ferite.

06/06/2019

Tre incidenti questa mattina a Palermo e tre persone ferite. In via Lanza di Scalea, all’altezza del civico 317, un’auto e un ciclista si sono scontrati intorno alle ore 11,15 circa. Ad avere la peggio il ciclista A.F. di 21 anni, che è stato soccorso e trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Alla guida dell’auto c’era un uomo S. B. di 56 anni che si è fermato a prestare soccorso al giovane.

Mentre alle 11,30 in via San Martino nella zona di Baida all’altezza del civico 238 un centauro, di 59 anni, ha perso il controllo del mezzo - forse a causa dell’asfalto sconnesso - ed è caduto rimanendo ferito. L’uomo è stato aiutato da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 lo hanno trasportato all’ospedale Ingrassia per effettuare gli accertamenti del caso.

In tarda mattinata in via Pomara all’altezza del civico 1/A, un pedone di 48 anni è stato travolto da un’auto che si è data alla fuga. L’uomo non ha riportato ferite gravi, ma è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla per essere medicato. Intanto gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale hanno interrogato il ferito per raccogliere informazioni e individuare il pirata della strada.

In via Lanza di Scalea, in via San Martino e in via Pomara sono stati effettuati i rilievi degli agenti della polizia municipale di Palermo per capire l’esatta dinamica degli incidenti.

