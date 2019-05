A Palermo vinti oltre 23 mila euro al SuperEnalotto

vincita SuperEnalotto

Pubblicata il: 27/05/2019

La dea bendata bacia la Sicilia. Nel concorso di sabato, a Palermo, è stato centrato un 5 che ha permesso di portare a casa 23.093,73 euro. La schedina vincente è stata convalidata al tabacchi Di Lorenzo di piazza Leoni 42. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 159,3 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e terzo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.

Lo scorso 8 aprile è stato centrato un 5 da 28 mila. Le schedina vincente è stata convalidata allo Sport Bar in via Imera 43.

Lo scorso 13 luglio al Tabacchi Lotto di Corso dei Mille 1067 a Palermo erano stati vinti 51 mila euro al SuperEnalotto. Un fortunato vincitore aveva centrato un 5.

Infine nel concorso del 20 aprile furono vinti 20 mila euro con un 5. La schedina fortunata fu convalidata al tabacchi in via Roccella 22 A.

