A Pasqua boom per gli aeroporti di Palermo e Catania

A Pasqua boom per i due aeroporti di Palermo e Catania, con un incremento del traffico di circa il 10%.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/03/2018 - 16:18:07 Letto 337 volte

A Pasqua boom per i due aeroporti di Palermo e Catania, con un incremento del traffico di circa il 10% e un totale di 311 mila passeggeri in transito. E a Fontanarossa sono state anche presentate le sette nuove destinazioni della stagione estiva appena iniziata. In tutto 31 Paesi stranieri collegati con Catania dall’Europa, dall’Africa e dall’Asia, 97 voli diretti, 77 aeroporti internazionali, 10 hub intercontinentali. E soprattutto le sette nuove rotte con Dubai, Norimberga, Tolosa, Nantes, Nizza, Bordeaux e Londra Southend cui si aggiungono Marrakech e Siviglia in autunno. Aumentano anche le frequenze su Francoforte, Malta, Parigi, Monaco e Dusseldorf; idem sulla Catania-Roma, la rotta più trafficata d’Italia, che in estate arriverà a 40 voli giornalieri (andata e ritorno).

A Pasqua si prevedono 205.000 passeggeri in transito su Catania (+10% rispetto allo scorso anno). Cresce in maniera considerevole il numero di stranieri: saranno in 75.000 (+15,52% rispetto al 2017) a trascorrere la Pasqua in Sicilia sbarcando a Fontanarossa provenienti da voli internazionali. Ben 10 mila turisti in più rispetto allo scorso anno, quando furono 64.924. Crescono anche i viaggiatori provenienti dal territorio nazionale: ne sono attesi 130.000 (+7% rispetto al 2017, quando furono 121.406).

A Palermo nella settimana di Pasqua (dal 29 marzo al 3 aprile) transiteranno dall’aeroporto circa 106mila passeggeri. In termini percentuali, il flusso dei passeggeri è di circa il 12 per cento se confrontato al periodo di Pasqua 2017 (13 aprile/18 aprile); +20% sullo stesso periodo. La punta massima di passeggeri in transito si avrà il 3 aprile, con poco oltre ventimila presenze, mentre il giorno meno trafficato sarà Pasqua (1 aprile), con poco meno di 15 mila transiti. Secondo i dati elaborati dall’ufficio statistiche della Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, il mese di marzo si chiuderà con una crescita totale del 18%, un trend di crescita che conferma le ottime performance nei mesi di gennaio e febbraio, con aumenti del 20 per cento di passeggeri rispetto al 2017. “Un trend decisamente positivo, che sarà confermato anche nei prossimi mesi. E questo grazie alla notevole offerta di voli durante la stagione estiva e all’estensione di numerose rotte anche nella stagione invernale” commentano Fabio Giambrone e Giuseppe Mistretta, presidente e amministratore delegato della Gesap.

