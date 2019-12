Teatro Popolare palermitano

A rischio scomparsa Teatro Popolare palermitano, Gelarda: Lega chiesto tavolo con assessore

Il Teatro Popolare palermitano, che affonda le sue radici nella Palermo spagnola del Seicento, pare sia destinato a scomparire.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/12/2019 - 13:24:15 Letto 345 volte

Da ieri, e per tutta la settimana, Raffaele Sabato, conosciuto come "il sindaco Isidoro" , protesta di fronte l'assessorato alle culture di via Dante. La sua preoccupazione è che il Teatro Popolare palermitano, che affonda le sue radici nella Palermo spagnola del Seicento, sia ormai destinato a scomparire.

"Effettivamente in questi ultimi anni - dice Igor gelarda capogruppo della Lega a Palermo - l'attenzione verso il Teatro Popolare palermitano da parte dell'amministrazione comunale è stato minimo. La paura della Lega è che nella valorizzazione delle culture degli altri, il sindaco Orlando dimentichi la cultura palermitana. Quindi la lega sposa in pieno la protesta di chi vuole evitare che si perda un arte, una tradizione così antica e radicata nel territorio palermitano. Oggi ho avuto un rassicurazioni da parte dell'assessore Darawsha, - continua Gelarda - , che a gennaio verrà convocato un tavolo con gli artisti del Teatro Popolare palermitano per iniziare una programmazione che ne consenta la sua valorizzazione a livello cittadino e non solo. La difesa è la valorizzazione delle tradizioni e della cultura Popolare Per la Lega è un obiettivo fondamentale" conclude Gelarda.

