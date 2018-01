meteo

A Roma e Palermo temperature da record: mai così caldo da 40 anni

Roma e Palermo hanno registrato ieri temperature massime di 19,6 e 24,1 gradi

Roma e Palermo hanno registrato ieri temperature massime di 19,6 e 24,1 gradi, che rappresentano i valori più elevati degli ultimi 40 anni. Lo rende noto il Centro Epson Meteo, precisando che le minime sono state di 17 e 18,8 gradi, le più alte degli ultimi 20 anni.

Ma, come già sappiamo, questi sbalzi di temperatura non fanno bene allo nostra salute, considerato che "siamo costretti" a vestirci a strati per uscire da casa, in quanto non sappiamo come può variare il tempo.

